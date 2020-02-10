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YOKUŞTA KAYAN ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN KAMERADA

SULTANGAZİ'de yokuş aşağı kayan çocuklar seyir, halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

10.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:45YOKUŞTA KAYAN ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN KAMERADA

SULTANGAZİ'de yokuş aşağı kayan çocuklar seyir, halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Eyüp Gönen Parkı'nın yanında bulunan yokuştan aşağı kayan çocuklar, karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Naylon poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklardan biri, seyir halindeki bir aracın arka tekerleğine kafasını çarptı. Çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Karda kayan çocukları

-Yokuş aşağı kayarlarken gelen araç

-Çocuklardan birinin aracın tekerine kafasını çarpması



Esentepe Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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