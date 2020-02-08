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Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışmaları sırasında İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:51Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE'nin ilçesinde, yol açma çalışmaları sırasında  İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

Gölyaka'daki Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda yol açma çalışması sırasında, İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesi uçurumundan yuvarlandı. İhbar üzerine, iş makinesindeki 3 kişinin kurtarılması için bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Uçurumdan inen ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olduğunu belirledi. Uçurumdan aşağı oluşturulan 'insan zinciri'yle ölen ve yaralananların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Gölyaka, Güncel

Kaynak: DHA

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