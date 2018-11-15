Yol Anlaşmazlığı Köyden Şehre Göç Ettirdi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:34



15 Kasım 2018 Perşembe 11:34

Tokat'ta iki köy arasında yaşanan yol anlaşmazlığı nedeniyle köye gidip gelmekte zorlanan girişimci kadın, ailesiyle şehre taşınmak zorunda kaldı.Tokat'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan iki köy arasında kalan Yelpe köyünde yol sorunu devam ediyor. Dedeli köyünden geçerek Yelpe köyüne giden yol, yayla anlaşmazlığı sonrasında köylüler arasında soruna neden oldu. Yelpe köyü sakinleri Gümenek köyündeki arazi yollarını kullanmaya başlarken, Gümenek köylüleri de bu yolların kullanılmasına izin vermedi. İl Özel İdare ekiplerinin yeni bir yol çalışması da kamulaştırma engeline takıldı. Yıllardır devam eden yol anlaşmazlığı nedeni ile sıkıntılı günler yaşayan köy sakinlerinden Medine Bal, çareyi şehre taşınmakta buldu. Şehir merkezinde mantı dükkanı açan evli ve iki çocuk annesi Medine Bal, yaklaşık bir yıl köyden şehre kendi aracı ile gidip gelirken yaşadığı yol sorunu nedeni ile artık şehir merkezine taşındığı evinden gidip geliyor."Çok sevdiğim halde köy hayatını bitirmek zorunda kaldım"İş yerini açtıktan sonra bir yıl boyunca köyden şehre, şehirden köyüne kendi aracı ile gidip geldiğini ifade eden Bal, "Yol sorunu olduğu için işe geç kalıyordum. Çocuklarım köye gidiş geliş yapamıyorlardı, psikolojileri bozulmuştu. O nedenle çok sevdiğim halde köy hayatını bitirmek zorunda kaldım" dedi.İki köy ortasında kalan köylüler yol bulamıyorYelpe köyünün Dedeli ile Gümenek köyü arasında kalan bir köy olduğuna dikkat çeken Bal, "Dedeli köyü ile köyümüz arasında yayla anlaşmazlığı nedeni ile sorun var. Gümenek köyünde yol çalışması var. Sıkıntı büyüktü. Oradan gitsen demir kapı diğer yoldan gitsen hendekler, yapılacak bir şey kalmadı. Devletimiz inşallah buna bir çözüm bulur. Açılacağına inanıyoruz. Köy hayatını bitirmek istemiyorum. Kaç tane arkadaşım taşındı köyü sevdikleri halde taşınmak durumunda kaldı. Şehirde insan çok köyleri de bitirmek istemiyoruz. Köylerimizde de hayat yaşatalım. Buna bir çare bulunursa çok iyi olur" diye konuştu.Yayla anlaşmazlığı nedeniyle iki köy birbirine düşman olduYol yüzünden köylülerin bir birine düşman olduğunu belirten Bal, "Köyümde huzurlu mutluydum. Doğal besleniyorduk, müşterilerime de bu ürünleri getirerek hizmet veriyordum. Doğallığı bitirdik şehirleştik artık. Bu soruna bir çare bulunmasını istiyorum. Yol çalışmaları devam ediyor. İnşallah açılacak bende köyüme döneceğim" diye konuştu.İki muhtar görevinden uzaklaştırılmıştıYaklaşık bir ay önce eylem yol anlaşmazlığıyla gündeme gelen iki köyün muhtarı valilik onayı ile Köy Kanunu'nun 41'inci maddesi gereğince görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Gümenek köyünde arazisinden geçen yolu demir kapı ile kapatan vatandaş yolu geçici olarak açarken, il özel idaresi ekipleri yeni bir yol çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalara ise tarla sahipleri kamulaştırma yapılmadan arazilerine girildiği gerekçesi ile karşı çıkarken çalışmalar durdurulmuştu. Köylüler geçici olarak açılan tarla yolundan ulaşımlarını sağlamaya devam ediyor. - TOKAT