Haberler » Güncel » Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Haber

Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

100 Karayolu'nda yol bakım çalışmasını ve levhaları görmeyen sürücü panelvan aracıyla bariyerlere çarptı.

13.12.2019 03:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 03:37Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yol bakım çalışmasını ve levhaları görmeyen sürücü panelvan aracıyla bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza yapan panelvanda sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Mevki istikametinde meydana geldi. Özcan Kabaklısoyalı 34 PBM 93 plakalı panelvan aracıyla Ankara istikametine ilerlerken Uzunçayır mevkiinde yol bakım çalışmaları ve levhaları görmeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panelvanda sıkışan Özcan Kabaklısoyalı ve Zekeriya Çakmak'ı uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Trafik ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası devrilen araç bariyerlerin üzerinden kaldırılarak yol kenarına konuldu. Araç daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Uzunçayır, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:46 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Haber
03:44 Apartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Haber
03:42 Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmaya en yakın aday Abdulmecid bin Tebbun - Haber
03:41 Apartmanın elektrik panosunda yangın mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Haber
03:37 Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
13.12.2019 03:51:24