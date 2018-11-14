Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden 'Dört Köşeli Üçgen' filminin festivaldeki ilk gösterimi MalatyaPark Avşar Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Mehmet Güreli, yapımcı Yalçın Akyıldız, başrol oyuncusu Mustafa Dinç, filmin diğer oyuncularından Şilan Düzdaban ve İlyas Özçakır'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Ertan Tunç üstlendi.

Salah Birsel'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde kendini Gözlemci olarak tanımlayan bir karakterin izi sürülüyor. Siyah-beyaz sinematografisi, kendine has mizah anlayışı ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film 'Dört Köşeli Üçgen'.

Yönetmen Mehmet Güreli, ön çalışmayı çok iyi yaptıklarını ve çekimlerde herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını ifade etti. Güreli, Salah Birsel'in romanında kullandığı tarzı yakalamaya çalıştıklarını söyledi ve 'Çağı zorlayan, mizahı öne çıkarmaya çalışan yaklaşımı biz de elimizden geldiğince göstermeye çalıştık' ifadelerini kullandı.

Güreli sözlerine şöyle devam etti:

'Hakikate ulaşmak meselesi bütün çağlar boyu felsefenin hep yapmak istediği, aradığı bir şey. Ama burada kolayca bir çözüm önerisiyle şu yoldan gidinleri bozmaya çalışan bir film yapmaya çalıştık. Bildiğimiz bütün izleri, çizgileri takip ettik ama öyle bir şey de yok. Öyle bir yol yok. Yol bizim kendimiziz belki de.

Filmin yapımcısı Yalçın Akyıldız ise çok iyi bir ekiple çalıştıklarına vurgu yaptı. Mekânlarla ilgili kapsamlı bir ön çalışma yapıldığından bahsetti ve ekibin filmin fikrî dünyasına kolayca adapte olduğunu söyledi.