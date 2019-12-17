Haberler » Güncel » Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Haber

Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı.

17.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:05Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'da ilçe merkeziyle , Sazoba, , Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için dört mevsim çalıştıklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını dört mevsim sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "11 kilometrelik güzergahta beton yol imalatları öncesi zemin güçlendirme, genişletme ve dolgu çalışması yapılıyor. Kısa süre içerisinde mevcut güzergahta çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - MANİSA

Akselendi, Akhisar, Beyoba, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28 Bitlis'te "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - Haber
15:28 Malatya'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı - Haber
15:26 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
15:26 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış - Haber
15:22 Z. Altan Elmas Kasım ayı konut satışlarını değerlendirdi - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:29:49