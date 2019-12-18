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Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu

Adana'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.

18.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:51
'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.
Merkez ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, bir sitenin yolunu genişleten kepçe operatörü Sinan Şenlik, çalışma yaptığı sırada toprakta kemikler olduğunu fark etti.
Kontrol ettiği kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen Şenlik, çalışmasını durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından kemik, bulunduğu yerden kaldırıldı. , kemiklerin tespiti ile ilgili çalışma başlattı.
Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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