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Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş ettiDÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti.

15.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:54
Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti
DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti. Köy muhtarı sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada o anlar kameraya yansıdı.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması sırasında görevli kamyonlardan birinin şoförü, direksiyon başında tabancasını dışarı çıkartıp, peş peşe havaya ateş etti. Hızardere köyünün muhtarı Dursun Tosun, yol yapım çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlarken, bu sırada şoförün tabanca ile havaya ateş etmesi kameraya yansıdı. Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti

Kaynak: DHA

Etiketler : Çilimli, Düzce, Güncel

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