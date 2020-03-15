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Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)

VALİLİKTEN SORUŞTURMA Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

15.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:20
Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Düzce Valiliği, Güncel

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