Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp, havaya ateş etti (2)
VALİLİKTEN SORUŞTURMA Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
15.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:20
VALİLİKTEN SORUŞTURMA
Düzce Valiliği'nce tabancayla havaya ateş açan, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü ile sosyal medyadan canlı yayın yapan muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Düzce Valiliği, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı