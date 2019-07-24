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Yol çalışmasında havan topu bulundu

Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi.

24.07.2019 17:14
Yol çalışmasında havan topu bulundu
Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi.
Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde yol açma çalışması yürüten belediye ekipleri, 7 metre derinlikte havan topu buldu.
Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu fünye ile patlatılarak imha edildi. Yol çalışmasında havan topu bulundu

Mazıdağı, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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