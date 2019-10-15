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Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol inşaatı sırasında çakıl dolu kamyonun altında kalan mühendis, ağır yaralandı.

15.10.2019 16:48Yol çalışmasında kamyonun altında kalan mühendis ağır yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol inşaatı sırasında çakıl dolu kamyonun altında kalan mühendis, ağır yaralandı.
Özel bir firma tarafından Durağan ile Dikmen ilçeleri arasında sürdürülen asfaltlama çalışmasında görev yapan mühendis Onur Sinoforoğlu (30), Buzluk mevkisinde çakıl dolu kamyonun geri manevra yaptığı sırada, bulunduğu yamaçtan kayarak yola düştü.
Bacaklarının üzerinden kamyon geçmesi sonucu ağır yaralanan genç mühendis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Durağan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Durumu ağır olan Sinoforoğlu, daha sonra ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durağan, Boyabat, Dikmen, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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