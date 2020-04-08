Yol denetiminde kamyonet çarpan sağlık görevlisi yaralandı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan sağlık görevlisi Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Bilgili hastanele kaldırılırken, sürücü Fevzi K. gözaltına alındı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen, Bilgili yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyde Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Fevzi K. da gözaltına alındı.

'ARKADAŞIMIZ TEDAVİ ALTINDA'

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser hastaneye giderek, kazada yaralanan sağlık çalışanının durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, "Çalışma arkadaşımız hemen tedavi altına alındı. Herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmüyor. Buna da şükür Allah beterinden saklasın. Tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun. Şu anda paniğe kapılacak bir durum yok. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar var ama şu an ameliyat düşünülmüyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA