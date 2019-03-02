02 Mart 2019, 16:58
»»

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar İşçilerle Buluştu

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar İşçilerle Buluştu

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Çorum İl Özel İdaresinde görevli işçilerle bir araya geldi.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Çorum İl Özel İdaresinde görevli işçilerle bir araya geldi.

Ağar, İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, işçilerin haklarının kazanılması ve daha iyi koşullara gelebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu sözleşmeye dahil edilmesi için girişimlerin sürdüğünü dile getiren Ağar, sendikal mücadelede işçilerden destek istedi.

Ağar, toplantının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, işçilerin talepleri hakkında bilgi verdi.

Ağar'a ziyaretlerinde İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile sendika temsilcileri eşlik etti. Çorum, İşçi, Güncel
Kaynak: AA