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Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar

Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.

31.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:26 Yol kapanınca hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştılar
'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.

ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Fatih köyünde yaşayan 1 yaşındaki Gökçe Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştı.
Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil Servis, Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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