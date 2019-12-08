Haberler » Güncel » Yol kapatılarak durdurulan takside uyuşturucu - Haber

Yol kapatılarak durdurulan takside uyuşturucu

ANTALYA'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu.

08.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:16Yol kapatılarak durdurulan takside uyuşturucu

ANTALYA'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu. Takside yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şoför ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında polis, 07 YBC 31 plakalı taksinin şoförü Mahmut Kemal T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Mahmut Kemal T. (22), hızını arttırıp, yoluna devam etti. Çevre yoluna çıkan sürücü, buradan D 400 karayolunu kullanarak ilçesine yöneldi. Peşindeki polisleri atlatmaya çalışan taksi şoförü, 10 kilometrelik takibin ardından Aksu girişinde polisin yolu kapatması sonucu aracı durdurmak zorunda kaldı. Mahmut Kemal T. ile araçta bulunan Avusturya uyruklu Aylin S. (20), yaşları 18'den küçük C.Ş ve C.Ş. gözaltına alındı.Takside arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut Kemal T.'nin ticari araç kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı ortaya çıktı.



Muratpaşa, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04 Dünyanın en zehirli sürüngenleri akvaryumda - Haber
12:04 Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı - Haber
12:04 Kosova, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek - Haber
11:59 Gören ilk bakışta gerçek sanıyor - Haber
11:57 SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
08:15 Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
8.12.2019 12:11:21