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Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yapmak isteyen nakliyecilere izin verilmedi.

03.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:56
'ın ilçesinde taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yapmak isteyen nakliyecilere izin verilmedi.
Çorlu Nakliyeciler Sitesi önünde toplanan nakliyeciler, zorunlu hale getirilen dijital takograf ve işlerini yaparken yaşadıkları bazı sorunların giderilmesini istedi.
Çorlu-Çerkezköy yolunu kapatmak isteyen nakliyeciler, polisin uyarısıyla eylemlerine son verdi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile site içerisinde görüşen nakliyeciler, sorunlarının çözülmesi talebinde bulundu.
Ardından 5 nakliyeci sorunlarını anlatmaları için Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yanına götürüldü.
Nakliyeci Dinçer Keçici, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle dijital takograf uygulamasının kendilerini rahatsız ettiğini savunarak, bu sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.
Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi

Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA


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