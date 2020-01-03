Haberler » Güncel » Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti - Haber

Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

Konya'da, bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yaptı.

03.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:28
'da, bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yaptı.
Kamyon Garajı'nda toplanan nakliyeciler, yeterli park alanlarının bulunmaması, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini istedi.
Bildiri okuyan grubun dağılmaması üzerine polis ekipleri, kalabalığı uyardı. Daha sonra Yeni İstanbul Caddesi'ne yürüyen ve yolu kapatmak isteyen grup üyelerine polis, TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.
Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, nakliyecilerle bir süre konuştu. Bunun üzerine sakinleşen grup dağıldı.
Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

Konya, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı - Haber
16:00   Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
15:59   İçişleri Bakanı Soylu, cenaze törenine katıldı - Haber
15:59   Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı - Haber
15:55   Başkan Çınar, Ankara'da temaslarda bulundu - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:01:48