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Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle imha edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle imha edildi.

17.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:58
Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle imha edildi
Kocaeli 'nin Derince ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle imha edildi. Polis ekiplerini harekete geçiren şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi 44 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında duran şüpheli bir çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak kavşağı trafiğe kapattı. Daha sonra özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirildi. Daha sonra çanta uzaktan kontrollü olarak imha edildi.

Daha sonra çantayı kontrol eden ekipler, içerisinde kıyafetler çıktığını gördü. Çantaya ekipler tarafından incelenmek üzere el konuldu. Daha sonra polis ekipleri kavşağı tekrar trafiğe açtı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Derince, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
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