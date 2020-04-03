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Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi

Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi Genç kızın yol kenarına bıraktığı valiz paniğe neden oldu Isparta'da yol kenarına bırakılan valiz ve poşet, polisi alarma geçirdi.

03.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:57
Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi
Genç kızın yol kenarına bıraktığı valiz paniğe neden oldu
ISPARTA - Isparta 'da yol kenarına bırakılan valiz ve poşet, polisi alarma geçirdi. Valizin sahibi genç kıza ulaşan polis, valizi araçla getirdiği sahibine teslim etti.
Olay saat 16.00 sularında Davraz Mahallesi 142. Cadde'de yaşandı. Yol kenarında şüpheli bir valiz ve poşet olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Olay yerine tedbir amaçlı bomba uzman ekibi de sevk edildi. Bu sırada polis, valizin kime ait olabileceği yönünde çevredeki vatandaşlardan bilgiler aldı. Valizin 20 yaşlarındaki genç bir kıza ait olduğunu belirlendikten ismi tespit edildi ve adı açıklanmayan genç kız, polis aracıyla olay yerine getirildi. Haber verilmesi üzerine genç kızın annesi de olay yerine geldi. Daha sonra valiz ve yanındaki poşet, genç kız ve annesine teslim edildi. Bir süreliğine kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Polis, Genç, Yerel

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Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi
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