20.06.2019 09:49
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Yol kenarına çeşme yapıldı

Yol kenarına çeşme yapıldı

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerine akan su ıslah edilerek çeşme haline getirildi.

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerine akan su ıslah edilerek çeşme haline getirildi.

Adıyaman-Çelikhan karayolu üzeri Doğanlı Köyü Aksu Mezrası yakınlarında bulunun ve yıllardır akan Şirin Su kaynağı Doğanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abuzer Nevruz tarafından ıslah edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Yolculuk yapan kişilerin yol kenarında su içmesi için çeşme yapıldı.

Abuzer Nevruz, çeşme yapılan yerin karayolları ekipleri tarafından düzenlenmesi ve asfaltlanması ile yolculuk yapan kişilerin rahatlıkla burada durarak su ihtiyacını giderebileceğini kaydetti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Doğanlı, Çelikhan, Adıyaman, Güncel

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