09.06.2019 21:42
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Yol kenarına terk edilen yaralı eşek kurtarıldı

Yol kenarına terk edilen yaralı eşek kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde yol kenarına terk edilen yaralı eşek, jandarma tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yol kenarına terk edilen yaralı eşek, jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balıkaşıran Mahallesi yakınlarında yol kenarına terk edilen yaralı bir eşek olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, eşeğin bir aracın çarpması sonucu ayaklarının kırık olduğunu tespit etti.
Susuz kaldığı belirlenen yaralı eşeğin ayaklarını bezle sarıp, su veren jandarma, durumu belediye ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu.
Belediye ekipler tarafından alınan yaralı eşek, tedavisi için Datça Hayvan Barınağına götürüldü.
Kaynak: AA
Muğla, Datça, Jandarma, Güncel