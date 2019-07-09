09.07.2019 16:33
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Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı

Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Semih Enginar'ın (24) yol kenarında bulup, polise teslim ettiği 1,5 kiloya yakın ziynet eşyasının sahte olduğu belirlendi.
Bozüyük'te balık avlamak için evden çıkan Semih Enginar, Karasu akarsuyuna giderken Bursa yol kavşağına yakın noktada etrafa saçılmış aralarında bilezik, kolye, küpe ve bilekliğin bulunduğu ziynet eşyaları buldu. Enginar durum polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede altın sanılan ziynet eşyalarının sahte olduğunu belirledi. Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sahte de olsa yol kenarında bulduğu ziynet eşyalarını polise bildiren Semih Enginar'a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.


- Bilecik
Kaynak: DHA
Bilecik, Bozüyük, Karasu, Güncel

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