Yol kenarında bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Adana
'nın Kozan
ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan tilki Kozan Belediyesi hayvan barınağında tedaviye alındı.
Çukurören Mahallesi yakınlarında, kara yolları ekipleri, çalışmaları sırasında yol kenarındaki yaralı tilkiyi fark etti.
Ekiplerin ihbarıyla olay yerine giden, Kozan Belediyesi çalışanları, yaralı tilkiyi hayvan barınağına götürdü.
Burada tedavisi tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen tilkinin, doğaya salınacağı öğrenildi.
Kozan Belediyesi hayvan barınağı sorumlusu Nevra Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen yaralı tilkiyi tedavisini tamamlayarak ilgililere teslim ettiklerini belirtti.