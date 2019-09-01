Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yol kenarında çıkan yangın, fıstık bahçesine sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa'da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, karşı taraftaki fıstık bahçesine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

01.09.2019 16:54 Yol kenarında çıkan yangın, fıstık bahçesine sıçramadan söndürüldü
Şanlıurfa'da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, karşı taraftaki fıstık bahçesine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe (Maşuk) Mahallesi yolunda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın karşı taraftaki fıstık bahçelerine doğru ilerleyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:32   Yayladağı'nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
00:11   Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı: 2 yaralı
00:02   Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
00:01   5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu
23:54   Esenyurt'ta yolun karşısına geçen yaşlı kadına otomobil böyle çarptı
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını