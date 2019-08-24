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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

24.08.2019 17:48
Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlasını sulamaya giderken Karandere kenarındaki patika yolda bir erkek cesedi gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka'ya (21) ait olduğunu belirledi.
Karayaka'nın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Pamukova, Sakarya, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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