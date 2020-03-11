Yol kenarında erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME Denizli Adliye sarayı Şüphelilerin polis araçları ile getirilmesi Zanlıların adliyeye getirilmesi GÜNCELLEME - Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu Olayla ilgili biri ölen kişinin dayısının oğlu olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındıZANLILARIN GÖZALTINA...
11.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:10
GÜNCELLEME Denizli Adliye sarayıŞüphelilerin polis araçları ile getirilmesiZanlıların adliyeye getirilmesi GÜNCELLEME - Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulunduOlayla ilgili biri ölen kişinin dayısının oğlu olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı
ZANLILARIN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına alındı.
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Öztürk Karaca ile dayısının oğlu Süleyman T. arasında otomobilde çıkan tartışmada Karaca'nın Süleyman T. tarafından tabancayla vurulduğu, Karaca'nın olay yerinde otomobilden yaralı olarak indiği, ikilinin araçla kaçtıkları iddia edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
ZANLILARIN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cinayet zanlısı 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına alındı.
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Öztürk Karaca ile dayısının oğlu Süleyman T. arasında otomobilde çıkan tartışmada Karaca'nın Süleyman T. tarafından tabancayla vurulduğu, Karaca'nın olay yerinde otomobilden yaralı olarak indiği, ikilinin araçla kaçtıkları iddia edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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