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Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarlarında arabaları durdurup fuhuş pazarlığı yapanlar böyle görüntülendi. Ayrıca bu kişiler hakkında cezai işlem de uygulandı.

01.10.2019 17:46

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Edinilen bilgiye göre 30 Eylül Pazartesi günü, sivil ve resmi ekipler ile söz konusu yerde denetim yapan polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, yolda beklemekte olan şahıslara karşı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan önleyici polislik kapsamında "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek" suçundan 153 TL cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLER DE DENETLENDİ

Aynı zamanda bahsi geçen yerde duran sürücülere de GBT kontrolü yapıldı. Ekiplerce araç ve şahısların trafik yönünden olumsuzluklarıyla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanarak şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin bundan sonra da sık sık yapılacağı kaydedildi.

Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

YORUMLAR(42)
ALİ AGA:Ankara ulus çankırı caddesi, ulus anadolu meslek lisesi civarı polisler gezip niye bakmıyorlar
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SİLİFKELİ3:Acemiler icin mektep sart
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:-:GECE SİZ BİR DE İZMİR İ GÖRÜN TARİHİ ASANSÖR , EŞREF PAŞA, BAHRİ BABA PARKI, ALSANCAK, BORNOVA, HATAY ÜÇ YOL BURALARDA KADIN DA DEĞİL TRAVESTİLER FİNK ATIYOR. POLİS GEREĞİNİ YAPIYOR ONLAR ERTESİ GÜNÜ PİYASADA YİNE YAKALAYIP UZAKLAŞTIRIYOR YİNE GELİYORLAR POLİS TE HAKLI BU DÜĞMELERDEN BAŞKA İŞİ YOK MU
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AGA:sonuc da ticaret sayilir zaten yakasa polis sonuc da ceza almiyorlar kisaca kaf yormaya degmez su olabilir kadin pazarlamak zorla ve cocuklari satana agir ceza verirsin tek basina kendini satana bir sey yapamazsin yakalasan ne olacak sanki zaten suc degil
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ANKARA ETİMESGUT ERYAMAN İ.E.M.:Ankarada gündüz vakti duruyorlar artı gece 12den sonra çok işlek bi caddede ailelerin oturduğu bina önünde kim ne yapıyor hic etimesgut emniyeti ne yapıyor??? Biz plakalarini duranlari ezberledik bi emniyet mi görmüyor
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SAHİH HADİSLERİ İNKAR EDEN CEHENNEMLİK:BİR BAŞKA HADİS-İ ŞERİFTE DE DENİYOR Kİ, , , AVRET YERİNİ AÇANA, BAŞKASININ AVRET YERİNE BAKANA ALLAH LANET ETSİN.
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SAHİH HADİSLERİ İNKAR EDEN CEHENNEMLİK:NERDEN BİLİYON BAKTIĞIMA İFTİRACI, HADİSİ YAZDIM BEN
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3 1
BOŞ YAPMA:Sen niye bakıyon
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4 6
YAMAN:alan memnun satan memnun neden iğrenç olsunki
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18 15
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UNUT:Ama 4 tane kadını nikahına aldın mı helal? Boş yapma
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4 3
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