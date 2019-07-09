09.07.2019 10:05
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Yol kenarında "tek kişilik mescit"

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri" vatandaşlardan ilgi görüyor.
Bilecik- Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemelerle sağlamlaştırılan, üzeri çuvalla kaplanan ve sadece bir kişinin sığabildiği kulübe, çeşme başında duran vatandaşların ilgisini çekiyor.
Sıcak havalarda su içmek için duran ve namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Namaz Yeri" yazısı da bulunan kulübede çevredeki haşerattan korunarak rahatça ibadetini yapabiliyor.
Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.
Bilecik'te kahve işleten Ramazan Çay da bunaltıcı sıcak nedeniyle yol kenarında çeşme başında durduklarını söyledi.
Çay, "Bir vatandaş mescit yapmış, insanların ibadet etmesi için. Çok da güzel olmuş. Bir vatandaş olarak görüntü çok hoşuma gitti." diye konuştu. Yol kenarında tek kişilik mescit
Kaynak: AA
Yenişehir, Bilecik, Güncel

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