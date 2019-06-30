30.06.2019 17:29
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Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi

Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi

Samsun'da yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan genç polisi alarma geçirdi.

Samsun 'da yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan genç polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Düğün Salonu arkasındaki yol kenarında bulunan arazide meydana geldi. Bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı resmi ve sivil polisler olay yerine giderek yerde yatan gence müdahale etti. 21 yaşındaki O.E. adlı gencin alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yerde yatan genci kaldırarak ekip otosuyla evinin yakınına götürüldü. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Yeşilkent , Derecik , İlkadım , Samsun , 3. Sayfa

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