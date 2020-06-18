Yol kenarındaki örtü yangınını söndürmek için durdu, aracı yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin yol kenarındaki çıkan örtü yangınını söndürmek için park ettiği aracı, alevin sıçraması sonucu kullanılmaz hale geldi.

18.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:37
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin yol kenarındaki çıkan örtü yangınını söndürmek için park ettiği aracı, alevin sıçraması sonucu kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep - Nurdağı Karayolu Akyokuş mevkisinde Nuri Gülmüş (42), 27 N 4499 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken yol kenarında çıkan örtü yangınını görünce aracını park ederek yangını söndürmek istedi.
Yangının aniden büyümesiyle alevlerin sıçradığı araç kullanılamaz hale geldi.
Yangında bir dönüm alan da zarar gördü. Yol kenarındaki örtü yangınını söndürmek için durdu, aracı yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Haber

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