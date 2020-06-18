Yol kenarındaki yangını söndürmek isterken otomobili küle döndü

Yol kenarındaki yangını söndürmek isterken otomobili küle döndüGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Nuri Gülmüş (42), yol kenarındaki yangını fark edip, söndürmek için hafif ticari aracını durdurdu.

18.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:43
Yol kenarındaki yangını söndürmek isterken otomobili küle döndü
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Nuri Gülmüş (42), yol kenarındaki yangını fark edip, söndürmek için hafif ticari aracını durdurdu. Gülmüş'ün müdahale ettiği alevler, rüzgarın da etkisiyle aracına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç hurdaya döndü, bir dönümlük orman arazisi de zarar gördü.
Olay, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuri Gülmüş, 27 N 4499 plakalı hafif ticari aracıyla Gaziantep yönüne giderken Akyokuş mevkiine geldiğinde yol kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını gördü. Park ettiği aracından inen Gülmüş, itfaiyeye ihbarda bulunup, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Gülmüş'ün park halindeki aracına da sıçradı. Alevler arasında kalan araç, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında araç demir yığınına dönerken, bir dönümlük alanda da hasar oluştu.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yol kenarındaki yangını söndürmek isterken otomobili küle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Haber

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