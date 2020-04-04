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Yol kenarındaki yöresel ürün tezgahları kaldırılıyor

Sandıklı-Antalya karayolunda bulunan ve yöresel ürünler satan seyyar satıcıların tezgahlarını ikinci bir emre kadar kaldırmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

04.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Yol kenarındaki yöresel ürün tezgahları kaldırılıyor
Sandıklı- Antalya karayolunda bulunan ve yöresel ürünler satan seyyar satıcıların tezgahlarını ikinci bir emre kadar kaldırmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Korono virüsü Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında, Sandıklı-Antalya karayolunda bulunan yöresel ürünler satan seyyar satıcıların tezgahlarını ikinci bir emre kadar kaldırmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarılarda salgın hastalıkla mücadele kapsamında açıkta gıda maddesi satılmamasına dair İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda bundan böyle ana yol kenarında açıkta gıda maddesi satışı yapılamayacağı ilgililere tebliğ edilerek tezgahların kaldırılması istendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sandıklı, Antalya, Zabıta, Güncel
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