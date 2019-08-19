Haberler» Ekonomi» Haber

Yol kenarları fındık harmanı oldu

Ordulu fındık üreticileri, topladıkları mahsulleri patoza vermeden önce kimi zaman yol kenarlarında, kimi zaman ise kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor.

19.08.2019 16:43 Yol kenarları fındık harmanı oldu
Ordulu fındık üreticileri, topladıkları mahsulleri patoza vermeden önce kimi zaman yol kenarlarında, kimi zaman ise kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ve sahil kesimlerdeki ilçelerin kent merkezlerinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, kurutabilme telaşına düştü. Kırsal kesimlerde harmanlara ve geniş arazilere serilen fındıklar, şehir merkezlerinde bazı üreticiler tarafından yol kenarlarına ve kaldırımlarda kurutuluyor. Özellikle Karadeniz sahil yolu kenarındaki boş alanlarda ve kimi zaman geniş kaldırımlarda fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtiyor.

Sahil kesimlerinde büyük bölümü tamamlanan fındık hasadı, öğütülmek için patoza verilmeden önce yol kenarlarında ve kaldırımlarda kurutulmuş oluyor. - ORDU

Altınordu, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:20   Piyasalarda gün sonu
18:18   Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11   PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.47 düştü, dolar 5.65 lirada
18:09   Garanti BBVA Genel Müdürlüğüne Baştuğ atandı
17:59   Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
17:58   İhlas Grubu'nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi
17:50   KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 10 bin 500 doların üzerinde