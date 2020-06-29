YOL KENARLARINDAKİ AĞAÇLARDAN MEYVE VE IHLAMUR TOPLUYORLAR

İSTANBUL'da vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle yol kenarlarına belediyelerin ya da hayırseverlerin diktiği ağaçlardan ıhlamur, erik ve vişneleri topluyor.

29.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:12
İSTANBUL'da vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle yol kenarlarına belediyelerin ya da hayırseverlerin diktiği ağaçlardan ıhlamur, erik ve vişneleri topluyor. Bugünlerde en çok toplanan ise kurutulup kış günlerinde içmek için poşetlere doldurulan ıhlamur oluyor.
Ağaçlara çıkamayanlar taburesini, merdivenini alarak yol kenarlarındaki ağaçlardan meyve topluyor. Küçükçekmece'de yoldaki ağaçlardan meyve toplayan çevre sakinlerinden Ruhi Erden, 'Eskiler gelmiş burada sağ olsun hayrına dikmişler. Biz de gelip gün içerisinde olgunlarını topluyoruz. Ihlamur, vişne, erik bunları topluyoruz. Toplayıp gölgede yiyoruz. Gayet güzel. Mesafemizi de koruyoruz koronavirüs sebebiyleö dedi.
EN ÇOK İLGİ IHLAMURA
Kışın kurutup içmek için toplanan ıhlamurlara ise ilgi büyük. Vatandaşlar merdiven ya da taburelerle gelerek poşet poşet ıhlamur topluyor. Kışın akrabaları ve kendisi için ıhlamur toplayan Gül Tatlı, Biraz sarı olduğu zaman gelip topluyoruz. Götürüp eve seriyoruz, kurutuyoruz. Poşetlere koyuyoruz. Kışın da akrabalara veriyoruz. Merdiven, sandalye koyup topluyoruz. Böyle yollarda olanlar daha doğal. Kışın tarçınla kaynattığımız zaman çok güzel oluyor diye konuştu.
Tekin Kabul de 'Eriklerin tam mevsimi. Geldik topluyoruz biz de. Bu sene ıhlamura pek denk gelemedim ama erik topluyorum diye konuştu. YOL KENARLARINDAKİ AĞAÇLARDAN MEYVE VE IHLAMUR TOPLUYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Dünya
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Spor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Haberler››Güncel››YOL KENARLARINDAKİ AĞAÇLARDAN MEYVE VE IHLAMUR TOPLUYORLAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:43: ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Haber 12:43: Son dakika haberi | Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiaları - Haber 12:41: Karamürsel Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor - Haber 12:41: Son dakika haberi! Şehir ve Medeniyet Okulu'nun sertifika töreni yapıldı - Haber 12:41: Araban Ovası'na mevsimlik tarım işleri için konteyner kuruldu - Haber 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu - Magazin