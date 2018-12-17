Yol Kontrolünde, Araçlarda Gümrük Kaçağı Sigara, Bal ve Şeker Bulundu

VAN'ın Erciş
ve Gürpınar
ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, tabana gizlenen 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ndeki konrollerde ise sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 423 kilogram bal ve 59 kilogram şeker ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- Van
Gürpınar,Erciş,Van
Kaynak: DHA