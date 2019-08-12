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Yol ortasında aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü

Küçükçekmece'de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü, sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi.

12.08.2019 09:42 Yol ortasında aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Küçükçekmece'de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü, sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi.

Kaza, 01.00 sıralarında Küçükçekmece O-3 Güney TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla yan yolda seyir halinde olan Necati Kara (44) idaresindeki 34 FF 3013 plakalı ticari araç hararet yaptı. Bunun üzerine araçtan inen Kara, aracın ön kısmını açarak yakınlarından yardım istedi.

Plakası ve sürücü kimliği belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı

Bu esnada plakası ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara, yaklaşık 60 metre savrularak yol kenarındaki çimlerin üzerine fırladı. Araç sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Necati Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Kara'nın yakınları, gözyaşı döktü.

Kara'nın cenazesi incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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