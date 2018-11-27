Yol ortasında arızalanan aracın yardımına Amerikalı turizmci yetişti...O anlar kamerada
AMASYA - Amasya
'da yol ortasında arızalanan aracın sürücüsünün yardımına Amerikalı turizmci yetişti. Tarihi Yalıboyu Evleri'nin sıralandığı Yeşilırmak kıyısında bulunan Ziya Paşa
Bulvarı üzerinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü dışarı çıkarak aracını güçlükle iteklemeye başladı. O sırada oradan geçerken sürücünün durumunu gören Amerikalı Alfred Musachi Kadagi aracın yanına giderek sürücünün iteklemesine yardım etti. Aracın yolun kıyısına çekilmesini sağlayan Amerikalının yardım ettiği o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Turizm faaliyeti gösteren bir firmanın yetkilisi olan Kenya
asıllı olan Kadagi'nin, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye
'ye geldiği öğrenildi
Amasya