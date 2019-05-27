27.05.2019 14:22
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Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Suriyeli sığınmacı, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, sokak ortasında boğazı kesilerek öldürüldü. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği 38 yaşındaki Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olay yerinden kaçan Hikmet S. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı.

SURİYELİ SIĞINMACI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yerinden görüntüler;

Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü Tarsus, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (38)
RECEP: ELİNE KOLUNA SAĞLIKKK KARDAŞIMM
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DÜRBÜNLÜ: Bu suriyelileri ülkemize kim getirdiyse o insanları lütfen koruma altına alsın,,,suriyelilerin can güvenliginden başkan sorumludur.onlara bir zarar gelirse mahkemeyi kübrada hesap vermek çok sıkıntılı olur.
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  • ÜRBÜNİNİ ALIRLAR .... : onları referandum yapıp millete sormadan, tamamen kendi keyfi ve siyasi düşüncesine göre onları ülkemize doldururken vebal almıyor da onları burada muhafaza ve bakımlarını eksik ettiği için mi vebal alıyor. hay goçuma . gafana göre hesap kitap demesi değil
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SAKALLI: BUNLARI GONDER REIS GITTIKCE BATIYOR AKP MISAFIRLIK TEN CIKTI BU IS ADAM LAR YERLESMEYE GELMIS AVRUPAYA KIYAK YAPALIM DERKEN ULKEYI BIR KAOSA SURUKLUYORSUNUZ DEMEDI DEME
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BİRİ: HAYVANLARA BENZEMEYE BAŞLADI İNSAN YARATIĞI SEVGİ YOKSUNU Saygıdan bihaber merhametsiz ve vicdana uzak
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