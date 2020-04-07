Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yol ortasında halay çeken 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ANKARA'da, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

07.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:22
Yol ortasında halay çeken 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ANKARA'da, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Mamak Misket Mahallesi'nde, bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiklerini tespit edilen 8 kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mamak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yol ortasında halay çeken 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA -AKTÜEL - Haber 18:12: Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "İlçede bir korona vakamız var durumu iyi" - Haber 18:12: Erzurum'da 1293 çiftçiye 'Yazlık Buğday Tohumu' desteği yapıldı - Haber 18:12: Gemlik'te toplu taşıma araçlarında denetime devam ediliyor - Haber 18:12: Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi