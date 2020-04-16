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Yol ortasında kolbastı oynadılar

TRABZON'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yaklaşık 20 kişilik grup, yol ortasında meşale yakıp, kolbastı oynadı.

16.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:21
Yol ortasında kolbastı oynadılar

TRABZON'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yaklaşık 20 kişilik grup, yol ortasında meşale yakıp, kolbastı oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon 'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde iki gün önce gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, sokak ortasında meşale yaktı. Bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan grup, kolbastı oynadı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı çocukların da olduğu grup, Trabzonspor Marşı'nı söyledi.  Yaklaşık bir saat süren eğlenceye çevre sakinleri de balkonlardan ve camlardan 'bravo' diye bağırarak destek verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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