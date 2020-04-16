Yol ortasında lüks otomobilinden inip, tulumu ile böyle oynadı
Antalya'da Koronavirüse karşı koruyucu tulumunu giyen kadın sürücü, yol ortasında durdurduğu lüks otomobilinden inip dans etti.
16.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:03
Antalya 'da Koronavirüse karşı koruyucu tulumunu giyen kadın sürücü, yol ortasında durdurduğu lüks otomobilinden inip dans etti.Halay, çekip, Ankara oyun havalarına oynayan kadın sürücüye balkonlarda bulunan vatandaşlar alkışları ile tempo tutarken, bir kişide o anları cep telefonu ile anbean görüntüledi.
Kepez ve Muratpaşa ilçesinde sokaklarda lüks otomobilinden inip, oynayan kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobiline binip gözden kayboldu.
Kaynak: DHA