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Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için "jandarmalı" önlem

Kastamonu'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok araç kar altında kaldı.

11.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:41
'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok araç kar altında kaldı.
Kastamonu- kara yolu ilçe girişinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil kar yağışı nedeniyle rampayı çıkamadı. Daha sonra sürücü aracı kaldığı yerde bırakarak, olay yerinden ayrıldı.
Gece de etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil tamamen kar altında kaldı. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol açıldı, ancak üzeri karla kaplanan otomobil yol ortasında kaldı.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri sadece aynaları ve camının bir kısmı görünen otomobilin kazaya sebebiyet vermemesi için başında bekledi.
Daha sonra ulaşılan araç sahibi ekiplerin de yardımıyla otomobili yoldan kaldırdı.
Küre ilçesindeki vatandaşlar da kar altında neredeyse kaybolan otomobillerinin üzerini temizledi. Aracının üzerinde yaklaşık 1 metre kar biriken ve kürekle otomobilinin etrafını açmaya çalışan Selçuk Al, "Aracı buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Arabam yaklaşık 4 gündür burada mahsur kaldı." dedi.
Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için

Kastamonu, İnebolu, Küre, Güncel

Kaynak: AA


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