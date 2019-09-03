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Yol ortasındaki kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranış

Yol ortasındaki kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranışANTALYA - Antalya'da yol ortasında biriken suyu içen kediyi görünce aracını durduran sürücü herkesin takdirini kazandı.

03.09.2019 16:10
Yol ortasındaki kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranış
ANTALYA - Antalya'da yol ortasında biriken suyu içen kediyi görünce aracını durduran sürücü herkesin takdirini kazandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokaktan caddeye çıkmak isteyen 07 ERP 98 plakalı aracın sürücüsü, Edipzade Cami önüne geldiği sırada, yolda biriken suyu içen bir kediyi fark etti. Sürücü, aracını durdurup bir süre beklerken, oldukça susadığı gözlenen kedi de suyunu doyasıya içti.
Herkesin takdirini toplayan sürücünün bu davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.;
Yol ortasındaki kedinin su içmesini bekleyen sürücüden örnek davranış

Antalya, Genel

Kaynak: İHA

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