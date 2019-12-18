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Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu-Hanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı.

18.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:52Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu- karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü-Boyabat arasında Kale mevkisinde karayollarına ait yol süpürme traktörü ile 'ye giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yol süpürme traktörünün sürücüsünü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsünde hasar görmesi nedeniyle yolcular, başka bir araca nakil edildi. - KASTAMONU

Vezirköprü, Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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