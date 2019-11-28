Haberler » Güncel » Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü - Haber

Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü

BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti.

28.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:44Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü

BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti. A.B., hastanede tedaviye alınırken, sürücüyü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 14 T 0766 plakalı taksinin sürücüsü A.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında, iddiaya göre yol vermeme tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, otomobilden inen sürücü beyzbol sopasıyla A.B.'yi darbetti. Diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı A.B., diğer sürücüler tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü
19:15 DÖVİZCİDE BİR KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAYAN KİŞİ BU KEZ İKİ KARDEŞİ BIÇAKLADIĞI GEREKÇESİYLE...
19:15 Bakan Albayrak: "Çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız"
19:14 Gıda üretim işletmelerinde denetim yapıldı
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
28.11.2019 19:16:28