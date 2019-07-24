Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yol uygulamasında yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.

24.07.2019 11:26 Yol uygulamasında yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranan iki kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl jandarması tarafından yapılan yol kontrolü esnasında A.E., K.E., M.D isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden A.E'nin 3 Ocak 2019 tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen 10 gram metamfetaminin şüphelisi olduğu belirlendi. M.D'nin ise İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslara ehliyetsiz araç kullanma ve kimlik bildirmeme suçlarından toplam 4 bin 750 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:22   Mardin'deki PKK/KCK operasyonu
12:15   Samsun'da acı olay
12:10   Yüksekten düşen işçi yaralandı
12:00   İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
11:56   Kaçak Afganlı şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
11:46   Manisa'da motosiklet sürücüsü forklift demirine takılarak yaralandı
11:45   Fatsa'da kaçak içki üretimine baskın: 2 yabancıya gözaltı