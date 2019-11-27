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Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde bekleyen genç kıza, araba çarptı.

27.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:27
'ta karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde bekleyen genç kıza, araba çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 14: 30 sıralarında Üçevler mahallesi Bahçeyolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Hatice E. karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde beklediği sırada, 34 ANM 460 plakalı Güven G.'nin kullandığı araç genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan kız, sert biçimde yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kızın yardımına koştu. Durumu ağır olan genç kız için sağlık ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hatice E.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alıp, olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı

Hatice Çarpar, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA


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