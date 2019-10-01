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Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları denetimlerde pazarlık için yol kenarında bekleyen sürücülere 153 TL cezai işlem uyguladı.

01.10.2019 09:51

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

153 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

30 Eylül Pazartesi günü, sivil ve resmi ekipler ile söz konusu yerde denetim yapan polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, yolda beklemekte olan şahıslara karşı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan önleyici polislik kapsamında "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek" suçundan 153 TL cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLERE GBT KONTROLÜ YAPILDI

Aynı zamanda bahsi geçen yerde duran sürücülere de GBT kontrolü yapıldı. Ekiplerce araç ve şahısların trafik yönünden olumsuzluklarıyla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanarak şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin bundan sonra da sık sık yapılacağı kaydedildi.

Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi

Edirne, Keşan, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(17)
H.G:153 TL POLISE 200 TLDE KADINA VERSE BAYAGI PAHALIYA GELIYOR BU IS
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DİL SÜRÇMESİ OLMUŞ:KULAĞIMIZIN ARKASI DA KALMADI SİLİNMEDİK GEL GEL ORAYI DA SİLİN AZ MUHTEREM ÇOK GÖZVEREN BÜYÜKLERİMİZ
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DEVLET FANTAZİ YAPIYOR ÜZERİMİZDE:hocam yanlışlık bir buçuk pide yedim orucum bozulmuş mudur :) yanlışlıkla
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MALİ:fuhuşun ili ilçesi yok nerde olursa olsun yapan her ikiside günah işliyor bunları eğitmek lazım devlet bu bayanlara iş imkanı sağlamalı allah ıslah etsin.
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SEREN CANJ:Milleti soyuyorlar ne yapacaklar şaşırdılar
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TÜRKMEN BEYİ:fuhuş veya zina tek başına olmaz. sürücülere veya erkeklere ceza vereceğinize kadınları toplayın. onlara neden ceza yok. . . . .
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ADINIZI:kadınlar durduruyor polisler ceza kesiyor ilginç. polislerin kadınları oradan uzaklaştırması gerekmez mi mantıken.
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ADINIZI YAZINİGFGİEIĞI:devlet yada polis ne hakla ceza keser . sen önce ordaki kadınları temizle veya hapse at ki erkekler durmasın. bunda bir iş var. kasıotlı olarak mı oroya fuhuş kadınları yerelştirili. kesilen cezalar a itiraz edin
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XC:Onları aç bırakan devlet nerde?
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AKN:Kabahatler Kanunu''nun 32. maddesi olmasa ne yapacaktınız acaba sigara içene yaz 153 yolda yürüyene yaz 153 iyi gelir kapısı buldunuz
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