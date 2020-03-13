Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybeti.
13.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:29
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybeti.
Olay, Siverek ilçesinin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Uygurlar, olayı gören vatandaşların olay yerine 112 acil ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uygurlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA
Olay, Siverek ilçesinin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Uygurlar, olayı gören vatandaşların olay yerine 112 acil ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uygurlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti