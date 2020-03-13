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Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuştu; 1 ölü olay ilçenin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde meydana geldi.

13.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:52
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuştu; 1 ölü
olay ilçenin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etti.
Ağır yaralanan Uygur, olayı gören vatandaşların olay yerine 112 acil ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, Kale, 3. Sayfa

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